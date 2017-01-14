Геращенко дорікнула ОБСЄ та іншим організаціям за відсутність реакції на недоступність українських телеканалів у РФ

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з Донбасу Ірина Геращенко дорікнула ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям за відсутність реакції на недоступність українських телеканалів на території Росії.

"У РФ не працює жоден український телеканал... Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ні вельмишановну пані Дуню Міятович (представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович - ІФ) і ОБСЄ, ні будь-яку іншу міжнародну журналістську організацію?" – написала вона на своїй сторінці у «Фейсбуці» в суботу.

І.Геращенко зазначила, що в Росії проживає багатомільйонна українська діаспора, десятки тисяч українців працюють на території РФ, сотні виїхали внаслідок російської агресії на Донбасі, а в тюрмах РФ роками сидять українці – політв'язні.

"Вони мають право на українську мову і українські телеканали, але їх немає в жодному кабелі! Так само блокуються українські телеканали на окупованому Донбасі і в Криму. Де гучні заяви з цього приводу?" – написала перший віце-спікер Ради.

Вона також наголосила, що порушення свободи слова на окупованих територіях не входить до різних міжнародних моніторингів, зокрема Ради Європи, оскільки "туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути у звітах".

"А щодо присутності іноземних телеканалів в українському медіа-просторі, то хоч би яку країну представляли ці телеканали, вони мають дотримуватися українського законодавства, якщо ретранслюються в Україні", – зазначила І.Геращенко.

Як повідомлялося, 12 січня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляцію російської реклами.

Д.Міятович 13 січня розмістила в своєму мікроблозі «Твіттер» посилання на статтю в The Moscow Times, де зазначалася причина заборони російського телеканалу "Дождь" в Україні: канал представив анексований Крим як частину Росії.

У свою чергу народний депутат України, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв зазначив, що мовлення телеканалу "Дождь" було призупинено в Росії "ще два роки тому". Д.Міятович заперечила йому: "Не зовсім так, вони, як і раніше, працюють через кабельне мовлення, і я засудила цей крок Росії".

Американська неурядова організація Freedom House у своїй заяві 13 січня назвала актом цензури заборону мовлення в Україні телеканалу "Дождь". "Заборона владою трансляції телеканалу "Дождь" – цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору", – стверджує віце-президент Freedom House з міжнародних програмам Роберт Херман.

У свою чергу Комітет захисту прав журналістів (штаб-квартира в Нью-Йорку, США), закликав українську владу скасувати рішення про заборону мовлення на території України телеканалу "Дождь", оскільки "ця незграбна цензура" позбавляє російськомовну аудиторію України можливості знайомитися з передачами ЗМІ, що представляє відмінну від російської державної точку зору".