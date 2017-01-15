Події

09:40 15.01.2017

Бойовики 34 рази за суботу обстріляли позиції сил АТО

Члени незаконних збройних формувань станом на 19.00 суботи, 14 січня, здійснили 34 обстріли позицій військовослужбовців Збройних сил України, внаслідок чого 1 військовослужбовець загинув, а двоє дістали поранень, повідомляє прес-служба штабу Антитерористичної операції.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне з мінометів, Гнутове, Талаківку, Широкино, Павлопіль, Старогантівку – з гранатометів і стрілецької зброї, Новомихайлівку – з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Кам'янку, Миронівське, Зайцеве і Авдіївку, з гранатометів і стрілецької зброї – Майорськ, Зайцеве, Авдіївку, Новгородське, з озброєння БМП – Троїцьке.

На Луганському напрямку, бойовики обстрілювали Новозванівку з мінометів, а Кримське і Новоолександрівку – із протитанкових ракетних комплексів.

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