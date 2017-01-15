У п'яти областях України критичний рівень аварійності

Станом на 9.00 неділі внаслідок несприятливих погодних умов у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах – напружена ситуація, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Критична за рівнем аварійності (від 50% і вище – ІФ) ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях. Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

В інших областях країни аварійність перебуває на рівні або менше середньостатистичних показників.

Крім цього, повідомляють у правоохоронному відомстві, за минулу добу в результаті ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на дорогах України загинуло дев'ять осіб, травмовано - 66.

"Нагадуємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту", - додали в Нацполіції України.