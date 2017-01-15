Автобус із 40 пасажирами і фура зіткнулися минулого вечора на Львівщині

У суботу увечері на автодорозі Львів-Краковець (Львівська обл.) сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та туристичного автобуса, в якому перебували близько 40 пасажирів, повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"В с. Ямельня сталася ДТП... Розвернуло фуру і в неї врізався автобус з туристами... Близько 40 людей було в автобусі, всі живі", - написав І.Зінкевич на своїй сторінці у «Фейсбук» близько опівночі.

За його словами, станом на 22.30 14 січня внаслідок ДТП автодорога була заблокована для руху в обидві сторони. Через 3 години траса знову була розблокована для проїзду.

Яких-небудь подробиць та обставин аварії І.Зінкевич не повідомив.

При цьому інформації про ДТП станом на ранок неділі від Держслужби України або інших профільних відомств поки що не надходило.