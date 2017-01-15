Події

12:51 15.01.2017

SpaceX повідомила про успішний запуск Falcon-9 та штатне приземлення першого ступеня ракети

Перший ступінь ракети Falcon-9, запущеної в суботу з авіабази Ванденберг у Каліфорнії, приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані в штатному режимі, повідомила SpaceX.

"Перший щабель тільки що приземлилася згідно з інструкціями", - написала компанія в своєму Твіттері в 21:03.

Пряма трансляція запуску і приземлення велася на сайті SpaceX.com під заголовком "Місія Iridium-1". Як повідомляється, розгортання однойменного супутника на орбіті відбудеться приблизно через годину після старту з бази ВПС США.

Це перший запуск Falcon-9 після аварії 1 вересня 2016 року, коли ракета приватної американської компанії SpaceX вибухнула на стартовому комплексі на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Майданчик у момент катастрофи був порожнім, і постраждалих не було. Ракета мала доставити на навколоземну орбіту ізраїльський супутник.

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