Дві громадянки РФ попросили статус біженців в Україні

У неділю вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська обл.) дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна громадянка Росії і її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули з сусідньої країни пішки з маленькою дитиною", - йдеться в повідомленні.

Під час бесіди жінки розповіли, що, через українське походження і українське громадянство внучки в Росії вони не могли працевлаштуватися і не отримували належної медичної допомоги.

"Втомившись від постійних утисків з етнічної приналежності, вони були змушені просити статусу біженців, адже боялися за своє життя і життя дитини", - зазначили в українському прикордонному відомстві.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили в Державну міграційну службу в Харківській області.