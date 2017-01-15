Інспектори від України, Данії та Канади проінспектують військові частини РФ у Ростовській області

Україна, Канада і Данія планують провести інспекцію на території Росії з 16 по 19 січня відповідно до Віденського документа від 2011 року, зокрема пункту 9 про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"До складу інспекційної групи, як планується, увійдуть двоє представників від України, один представник від Канади і один – від Королівства Данії. Інспектуванню підлягають території зазначеного району Ростовської області Росії, яка безпосередньо прилягає до державного кордону України", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, в рамках інспектування заплановано отримання інформації від російських командирів підрозділів, вертолітний обліт і сухопутна перевірка зазначеного району на наявність або відсутність військової діяльності, щодо якої необхідно попередньо повідомляти.

О.Мотузянник зазначив, що за підсумками інспекції буде підготовлено офіційний звіт, і про її результати повідомлять держав-учасниць ОБСЄ.