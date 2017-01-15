Події

15:52 15.01.2017

На початку тижня в Україні буде без опадів

Найближчої доби на більшу частину території України пошириться помірно вологе і холодне повітря, лише у східних, Запорізькій областях та в Криму буде волого і відносно тепло, повідомляє Укргідрометцентр в неділю.

У східних, Запорізькій областях та в Криму мокрий сніг, місцями з дощем, в окремих районах ожеледиця, налипання мокрого снігу; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На решті територій без суттєвих опадів; температура вночі 4-9°, у західних областях 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві - без істотних опадів. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 16 січня найвища температура вдень була 7,1 в 1989 році, найнижча вночі -24,3 в 1943 р.

На 17 січня синоптики прогнозують без суттєвих опадів, лише в Криму та на півдні Одеської області мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14º морозу, вдень 2-7° морозу; в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла.

У Києві 17 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 3-5° морозу.

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