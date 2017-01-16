Байден прибув до Києва з візитом
Віце-президент США Джозеф Байден прибув до Києва.
Літак віце-президента приземлився в київському аеропорту "Бориспіль".
У Дж.Байдена в Україні заплановані двосторонні зустрічі з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як повідомлялося, візитом Дж.Байдена США мають намір засвідчити свою підтримку Україні, а також відзначити 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Потім Дж.Байден має намір вирушити до Швейцарії та взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться в Давосі.