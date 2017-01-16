Події

09:17 16.01.2017

Байден прибув до Києва з візитом

Віце-президент США Джозеф Байден прибув до Києва.

Літак віце-президента приземлився в київському аеропорту "Бориспіль".

У Дж.Байдена в Україні заплановані двосторонні зустрічі з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомлялося, візитом Дж.Байдена США мають намір засвідчити свою підтримку Україні, а також відзначити 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Потім Дж.Байден має намір вирушити до Швейцарії та взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться в Давосі.

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