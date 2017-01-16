Події

09:23 16.01.2017

У чергах на кордоні з Польщею понад 500 автомобілів

540 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8-му годину, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Черги зафіксовані в пунктах пропуску: "Шегині" - 170, "Ягодин авто" і "Рава-Руська" - по 150, "Краковець" - 40, "Устилуг" - 30 автомобілів. У пунктах пропуску "Грушів", "Угринів" та "Смільниця" черг немає.

У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною 25 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною та Румунією черг немає.

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