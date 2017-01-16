Українське посольство перевіряє інформацію про жертв катастрофи "Боїнга" в Киргизії

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про громадянську приналежність жертв аварії Боїнга-747-400 в Киргизії.

"Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком, українців", - повідомляє консульська служба Міністерства закордонних справ України у Twitter у понеділок уранці.

Як повідомлялося, внаслідок катастрофи вантажного літака "Боїнг-747" авіакомпанії Turkish Airlines загинула 31 людина, зокрема четверо членів екіпажу літака, більшість загиблих - жителі селища Дача-Суу. Крім того, на місці виявлено фрагменти тіл ще дев'яти загиблих. Постраждали дев'ять осіб.