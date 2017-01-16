Події

09:51 16.01.2017

Бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

"Одного нашого військового поранено", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з 122-мм артилерії противник обстріляв Гнутове. З мінометів різних калібрів - Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному і Мар’їнці вогонь вів снайпер.

На луганському – зі 120- і 82-мм мінометів бойовики обстріляли Новозванівку і Троїцьке. Новозванівку також обстріляно з гранатометів і стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів незаконні збройні формування обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

На донецькому напрямку зі 152-мм артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів - Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Зайцеве, Новгородське, Авдіївку і Верхньоторецьке.

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