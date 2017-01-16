Полторак з офіційним візитом перебуває в Португалії

Міністр оборони України Степан Полторак з офіційним візитом перебуває в Португальській Республіці, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

У рамках візиту відбудеться зустріч С.Полторака з міністром національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопесом і начальником генерального штабу Збройних сил Португалії генералом Артуром Нівес Піна Монтейро.

Під час поїздки міністр оборони України також зустрінеться з українською громадою Португалії, волонтерами та представниками ЗМІ.