Україна за три місяці опалювального сезону скоротила запаси в ПСГ на 25%

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня, і по 14 січня 2017 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 25% (на 3 млрд 676,65 млн куб. м) - до 11 млрд 55,38 млн куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 14 січня відбір становив 52,84 млн куб. м, а за 1-14 січня - 930,98 млн куб. м (у середньому - 66,5 млн куб. м/добу).

У грудні 2016 року з ПСГ було відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (у середньому - 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Відбір газу зі сховищ рік тому - 14 січня 2016 року - становив 72,69 млн куб. м за запасів 12 млрд 467,58 млн куб. м, а два роки тому - 14 січня 2015 року - 61,17 млн куб. м за запасів 10 млрд 361,39 млн куб. м.

Станом на 14 січня 2016 року газ імпортувався в добовому режимі 46,285 млн куб. м (Словаччина - 39,827 млн куб. м, Угорщина - 2,531 млн куб. м, Польща - 3,927 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року(http://utg.ua/still-alive/).

Видобуток газу в Україні 14 січня становив 56,69 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 40,656 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,499 млн куб. м, інші компанії - 12,535 млн куб. м).

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-14 січня становив 3 млрд 895,5 млн куб. м, що відповідає місячному показнику близько 8,6 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК на кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.