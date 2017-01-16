Пашинський вважає, що сім'ї Хімікуса може загрожувати небезпека, й попросить правоохоронців надати їм охорону

Народний депутат із фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський вважає, що сім'ї пораненого ним під час інциденту 31 грудня 2016 року на Київщині В'ячеслава Хімікуса може загрожувати небезпека, тому має намір у понеділок звернутися до правоохоронців із проханням надати їм охорону.

"Я вважаю, що з такими "захисниками" сім'ї мого нападника може загрожувати небезпека, тому в понеділок я звернуся до відповідних правоохоронних органів з проханням забезпечити сім'ї нападника реальну, а не "портновську" охорону", - написав С.Пашинський у неділю ввечері на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, такі висновки він зробив після перехресного допиту, що відбувся в п'ятницю, для уточнення обставин інциденту, який стався 31 грудня. "Лінія захисту та адвокати мого нападника зараз відкрито фінансуються та контролюються прибічниками злочинного режиму Януковича на чолі з Андрієм Портновим (екс-заступник голови АПУ - ІФ). Ця людина не лише причетна до створення кривавого диктаторського режиму, але й після перемоги Революції гідності вирішила переїхати до Росії для співпраці та підтримки військового та медіа-наступу на Україну", - написав парламентар.

За результатами допитів минулої п'ятниці, пише С.Пашинський, він остаточно переконався, що адвокати з команди А.Портнова не ставлять перед собою завдання захищати В.Хімікуса.

"Під час перехресного допиту нападник та його дружина не отримували потрібної уваги від свого адвоката, яка не помічала їх та не допомагала, а лише користувалася будь-якою можливістю вийти до преси. Завдання їх команди адвокатів - чергова медіа-кампанія з відверто брехливими заявами, перекручуванням фактів, тиском на слідство. Можливо, сім'я нападника відгукнулася на пропозицію допомоги з боку Портнова, не розуміючи, що ця людина лише використовує людей у своїх планах", - написав нардеп.

Він висловив побоювання, що коли стане ясно, що всі деталі інциденту визначені та доведені, "Портнов не зупиниться і перейде до відвертих провокацій". "Вже зараз він починає готувати до них, розповідаючи про якихось невідомих людей, які слідкують за помешканням мого нападника", - додав С.Пашинський.

Нардеп висловив переконання, що ця історія також має на меті відволікти його від цілей та завдань, якими він нині опікується, і висловив сподівання, що слідство вже скоро закінчиться і він зможе "приділяти більше часу реальним справам".

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між С.Пашинським та місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

3 січня в прокуратурі Київської області повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом інциденту за статтею Кримінального кодексу про хуліганство.

10 січня С.Пашинський повідомив, що у вівторок йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту з його участю. "31 грудня 2016 року за фактом інциденту між 38-річним чоловіком і народним депутатом України поліцією Київщини зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України", - повідомилося 3 січня на офіційному сайті Генпрокуратури за матеріалами прес-служби прокуратури Київської області.

При цьому прокурор Київської області Дмитро Чібісов зазначив, що підозру про скоєння злочину в інциденті наразі нікому з фігурантів не оголошено. За його словами, всі учасники події на цьому етапі свідчать як свідки.