Кучма вилетів до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи

Представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма вилетів до Мінська (Білорусь) на засідання групи, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Леонід Кучма вилетів до Мінська", - сказала Д.Оліфер агентству "Інтерфакс-Україна" в коментарі в понеділок уранці.

Це буде перше цього року засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Засіданню ТКГ передують засідання підгруп. Так, 12 січня представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська повідомила, що засідання політичної підгрупи ТКГ відбудеться в понеділок, 16 січня.