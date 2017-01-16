"Нафтогаз" уклав контракт на $6,31 млн із Covington&Burling за позовом до РФ про відшкодування збитків від анексії Криму

НАК "Нафтогаз України" 11 січня уклала договір вартістю $6,31 млн із Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США), яка представлятиме інтереси компанії в арбітражі з РФ за позовом про відшкодування збитків від анексії Криму.

Згідно з повідомленням НАК у системі ProZorro, договір укладено на період до 31 грудня 2017 року.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозував, що розгляд позову до РФ із вимогою відшкодувати збитки на суму близько $2,6 млрд, заподіяні незаконним захопленням активів групи в результаті анексії Криму, розтягнеться на два-три роки. В ефірі "5 каналу" він оцінив шанси на виграш як високі.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" заявив про плани домагатися через міжнародні судові інститути відновлення контролю над активами, втраченими внаслідок російської окупації Криму, та відшкодування всіх завданих збитків.

У лютому 2016 року "Нафтогаз України" ініціював переговорний процес щодо втрати своїх активів у Криму, направивши РФ повідомлення про інвестиційний спір у рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

Шестимісячний термін переговорів безрезультатно завершився в серпні 2016 року, в результаті чого НАК та шість її дочірніх компаній ("Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", "Укртранснафта", "Газ України" та "Лікво") 17 жовтня 2016 року ініціювали арбітражне провадження проти РФ із вимогою відшкодувати збитки, заподіяні незаконним захопленням активів групи в Криму.

"Нафтогаз України" залучив компанію Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) до захисту своїх інтересів у рамках спору щодо втрачених кримських активів.

"Нафтогаз України", 100% якого належить Кабінету Міністрів України, об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.