Україна в 2016 р. зібрала рекордний урожай зернових 66 млн тонн

Урожай зернових в Україні в 2016 році став рекордним за період незалежності - 66 млн тонн (у заліковій вазі) і перевищив показник 2015 року на 5,9 млн тонн.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, в 2016 році також встановлено рекордні показники з урожайності зернових: пшениця - 42,1 ц/га, жито - 27,3 ц/га, кукурудза - 66 ц/га, горох - 31,3 ц/га.

Загалом Україна минулого року намолотила 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху, 64,8 тис. тонн рису.

Середня врожайність зернових становила 46,1 ц/га.

Окрім цього, урожай цукрового буряку становив 13,9 млн тонн за врожайності 482,4 ц/га, соняшнику - 13,6 млн тонн (22,4 ц/га), сої - 4,3 млн тонн (23,1 ц/га), картоплі - 20,9 млн тонн (160,7 ц/га), овочів - 9 млн тонн (208,2 ц/га), винограду - 400 тис. тонн (95,7 ц/га).

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, врожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2015 році скоротився на 6,1% і становив 59,9 млн тонн, зокрема пшениці - 26,5 млн тонн, ячменю - 8,48 млн тонн, кукурудзи - 23,22 млн тонн.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2016/2017 маркетинговому році (липень-червень) на рівні 41,56 млн тонн.