Події

12:33 16.01.2017

Кабмін призначив в. о. керівника "Магістральних газопроводів України" віце-президента "Укртрансгазу"

Кабінет Міністрів України призначив в. о. керівника створюваного ПАТ "Магістральні газопроводи України" нинішнього віце-президента ПАТ "Укртрансгаз" Валерія Ноздріна.

Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням №7-р від 11 січня 2017 року.

Призначення здійснене за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Як повідомлялося, В.Ноздрін працює на посаді віце-президента "Укртрансгазу" з 2014 року.

Уряд на засіданні 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" у рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності. Паралельно Кабмін відкоригував терміни проведення реформи системи управління магістральними газопроводами з огляду на відставання.

За рішенням уряду, майно, використовуване нині "Укртрансгазом" для транспортування газу, має бути передане "Магістральним газопроводам України" протягом 30 днів із моменту набуття чинності остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом".

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