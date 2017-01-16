Кабмін призначив в. о. керівника "Магістральних газопроводів України" віце-президента "Укртрансгазу"
Кабінет Міністрів України призначив в. о. керівника створюваного ПАТ "Магістральні газопроводи України" нинішнього віце-президента ПАТ "Укртрансгаз" Валерія Ноздріна.
Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням №7-р від 11 січня 2017 року.
Призначення здійснене за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Як повідомлялося, В.Ноздрін працює на посаді віце-президента "Укртрансгазу" з 2014 року.
Уряд на засіданні 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" у рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності. Паралельно Кабмін відкоригував терміни проведення реформи системи управління магістральними газопроводами з огляду на відставання.
За рішенням уряду, майно, використовуване нині "Укртрансгазом" для транспортування газу, має бути передане "Магістральним газопроводам України" протягом 30 днів із моменту набуття чинності остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом".