Старобільський суд проводить засідання у справі Єфремова без його адвокатів

Старобільський районний суд Луганської області проводить підготовче засідання у справі голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова без участі його адвокатів, прийнято рішення надати йому захисника у рамках безоплатної правової допомоги.

На засідання не з’явилися адвокати підсудного, і після відповідної пропозиції прокурорів суд прийняв рішення надати О.Єфремову безоплатного захисника.

У засіданні оголошено перерву до 13:00.

Як відомо, 17 січня в Апеляційному суді Києва мають розглядати також скаргу сторони захисту на продовження О.Єфремову терміну тримання під вартою до 22 січня судом першої інстанції.