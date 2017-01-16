Пашинський просить Луценка оприлюднити частину відеозапису допиту учасників інциденту із застосуванням пістолета

Народний депутат із фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський просить генерального прокурора України Юрія Луценка частково оприлюднити відеозапис одночасного допиту учасників інциденту, під час якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

"Звертаюсь до вас у зв'язку із значним суспільним резонансом з приводу інциденту, що мав місце 31 грудня 2016 року за моєю участю на дорозі в селі Хлепча, та численними неправдивими заявами сторони В.Хімікуса (поранений депутатом В'ячеслав Хімікус - ІФ)... з метою максимально об'єктивного висвітлення даного процесу прошу оприлюднити наступні фрагменти відеозапису одночасного допиту від 13 січня 2017 року", - йдеться в тексті заяви С.Пашинського на ім'я генпрокурора, розданої журналістам у понеділок.

Народний депутат просить оприлюднити фрагменти відеозапису В.Хімікуса, Я.Олійника та його особисто щодо деталей інциденту, оприлюднити схему місця огляду події та фотографії, а також надати інформацію, чи змінювалися свідчення С.Пашинського протягом слідства.