Події

13:46 16.01.2017

Один український військовий поранений у зоні АТО за добу

У зоні проведення антитерористичної операції на сході України за минулу добу загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України немає, проте один боєць ЗСУ дістав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один дістав поранення", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку епіцентром бойових дій був н. п. Троїцьке, де у світлий час доби противник неодноразово відкривав вогонь із гранатометів і 120-мм мінометів. Також мінометний обстріл із боку противника відбувся в Новоолександрівці. У Станиці Луганській та Золотому противник застосовував легке озброєння. Загалом за минулу добу на луганському напрямку відбулося дев’ять ворожих обстрілів, зокрема три мінометні.

На донецькому напрямку бойова активність противника спостерігається на всій лінії зіткнення, окрім донецького аеропорту. У Новгородському відбулася низка потужних мінометних обстрілів позицій сил АТО за різними напрямками, зокрема, бойовики випустили по позиціях українських військових 54 міни. Також неспокійно було в Авдіївці, де противник вів мінометний та артилерійський вогонь з боку Ясинуватої. Окрім цього, НЗФ застосували міномети в Новолуганському. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, зокрема шість із важкого озброєння.

На маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші на всій лінії зіткнення. У Мар’їнському районі та поблизу Азовського моря противник застосував міномети і гармати. Основні гарячі точки, як і раніше, - Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Широкине. За добу на маріупольському напрямку сталося 37 ворожих обстрілів, зокрема шість - із важкого озброєння. "Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь", - повідомив О.Мотузяник.

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