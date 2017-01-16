Під час вступу на магістратуру за спеціальністю "право" з 2017 необхідно буде здавати ЗНО

Міністерство освіти і науки України заявляє, що під час вступу на програму підготовки магістрів до вищих навчальних закладів за спеціальністю "право" з 2017 року необхідно буде складати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Згідно з повідомленням прес-служби Міносвіти, з 2017 року всі, хто вступатиме на магістратуру за спеціальністю "право", повинні будуть складати ЗНО.

Минулого року ця методика була апробована у вигляді пілотного проекту в дев’ятьох вишах і здобула досить позитивну оцінку.

"Загалом же відбір на магістратуру за спеціальністю "право" із застосуванням ЗНО стане одним із інструментів для вирішення важливого завдання, передбаченого законом "Про вищу освіту": запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з окремих спеціальностей в 2019-2020 роках", - йдеться в повідомленні.

До кінця 2017 року також планується створити Національний репозитарій академічних текстів, в якому будуть зібрані фактично всі освітні та наукові тексти для того, щоб уможливити їх перевірку на плагіат.