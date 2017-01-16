Події

14:30 16.01.2017

Гуг відвідає Донбас 18-27 січня для ознайомлення із ситуацією щодо безпеки уздовж лінії зіткнення

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуг відвідає Східну Україну з 18 по 27 січня 2017 року.

Як повідомляє в понеділок прес-служба СММ ОБСЄ, А.Гуг планує оцінити безпекову ситуацію уздовж лінії зіткнення на Донбасі та її вплив на життя цивільного населення.

Крім того, перший заступник голови СММ ОБСЄ має намір оцінити хід проведення ремонтних робіт на об'єктах життєзабезпечення, а також закликати "всі зацікавлені сторони сприяти миру та нормалізації ситуації".

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