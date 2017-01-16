Власники Фінбанку мають намір ліквідувати фінустанову - порядок денний зборів акціонерів

Фінбанк (Одеса), найбільшим акціонером якого з пакетом 79,6573% є бізнесмен Олександр Грановський, може бути ліквідовано за ініціативою власників, відповідне питання внесено до порядку денного призначених на 1 лютого зборів акціонерів банку.

"Ліквідувати Фінбанк за ініціативою акціонерів ... у зв'язку зі складним становищем на ринку фінансових і банківських послуг та невизначеністю щодо можливих напрямів і джерел подальшої капіталізації Фінбанку як банківської установи", - йдеться в проекті рішення зборів.

Фінбанк зареєстровано в 1993 році.

За даними НБУ, на 1 січня 2016 року Олександр Грановський володів 79,6573% акцій, Олександр Мамонтенко та Сергій Барков - по 9,9571% акцій кожен.

Борис Кауфман у жовтні 2014 року уклав непублічну угоду про передачу контролю над майже 80% акцій Фінбанку міноритарному акціонеру банку О.Грановському.

Як повідомлялося, правління НБУ 10 січня поточного року віднесло Платинум Банк до категорії неплатоспроможних у зв'язку з тим, що на 1 січня банк не досяг позитивного значення капіталу.

За даними центробанку, станом на 10 січня 2017 року власниками істотної участі в Платинум Банку були Б.Кауфман та громадянин Ізраїлю Григорій Гуртовий незалежно від формального володіння з урахуванням здійснення значного впливу на управління та діяльність банку.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 жовтня 2016 року Фінбанк посідав 63-тє місце (672,983 млн грн) серед 100 банків, що діяли в країні.