Події

14:37 16.01.2017

ФДМ України прийняв рішення щодо приватизації ПАТ "Аграрний фонд" і ДПЗКУ

Фонд держмайна (ФДМ) України прийняв рішення про приватизацію ПАТ "Аграрний фонд" і ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Згідно з повідомленням офіційного видання ФДМ "Відомості приватизації", первісна вартість основних засобів "Аграрного фонду" на 30 вересня 2016 року становила 7,4 млн грн, залишкова - 4,3 млн грн.

Первісна вартість основних засобів ДПЗКУ становила 981,9 млн грн, залишкова - 654,7 млн грн.

ПАТ "Аграрний фонд" створено навесні 2013 року постановою уряду. Його статутний капітал становить 5 млрд грн.

Попереднє керівництво Аграрного фонду, очолюване Олександром Кірюком, розмістило на рахунках Брокбізнесбанку понад 2 млрд грн, у Радикал банку - 300 млн грн. Проте через банкрутство цих фінансових установ гроші підприємству не повернено.

Спочатку ініціатором перетворення Аграрного фонду в ПАТ виступило Міністерство аграрної політики і продовольства, мотивуючи це можливістю фонду залучати небюджетні кошти та здійснювати інвестиційні проекти в аграрному секторі.

ДПЗКУ уряд України створив у серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій - лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії ДПЗКУ можуть зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Держкорпорація в 2012 році домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту $1,5 млрд, кошти якого планувалося використати на закупівлю зерна для їх експорту за торговими угодами з КНР. Оператором із китайської сторони за цим контрактом, розрахованим на 15 років, виступила Китайська національна корпорація машинної промисловості та генеральних підрядів (ССЕС). Передбачалося, що в майбутньому китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проекти зрошування та розвитку зернової логістики.

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