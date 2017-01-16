Події

14:38 16.01.2017

Апеляційний суд відклав розгляд скарги прокуратури на відмову відсторонити голову ЦВК Охендовського

Апеляційний суд м. Києва переніс на 30 січня розгляд скарги прокуратури на рішення Солом’янського районного суду від 21 грудня 2016 року про відмову у відстороненні від посади голови Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського.

Як повідомляє в понеділок прес-служба суду, це рішення прийнято за клопотанням адвокатів голови ЦВК у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні та проведенням слідчих дій із М.Охендовським у Національному антикорупційному бюро України.

Засідання апеляційного суду з цього питання відбудеться 30 січня о 12:00.

Як повідомлялося, 21 грудня Солом’янський суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відстороненні М.Охендовського від обійманої посади. При цьому того самого дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого.

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