Гройсман відвідає Чернігівську область 17 січня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 17 січня здійснить робочу поїздку до Чернігівської області, під час якої має намір поспілкуватися з педагогами місцевих навчальних закладів та узяти участь у врученні пожежної техніки підрозділам ДСНС.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів України, у рамках робочої поїздки глава уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді, а також Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. В. Гройсман має намір поспілкуватися з педагогічними колективами навчальних закладів.

Крім того, прем'єр-міністр візьме участь в урочистому врученні пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання підрозділам ДСНС Чернігівського гарнізону.