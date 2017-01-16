Порошенко доручив МЗС передати позов до суду ООН в Гаазі стосовно порушення Москвою конвенцій щодо фінансування тероризму та расової дискримінації

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо порушення Росією двох конвенцій ООН з протидії фінансуванню тероризму та з ліквідації всіх форм расової дискримінації.

"Сьогодні весь комплекс робіт із досудового процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова передати до Міжнародного суду ООН у Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію за цими двома конвенціями", - зазначив П. Порошенко під час зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками голови Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, повідомила прес-служба президента України в понеділок.

Він зазначив, що три роки РФ порушує міжнародне право, здійснила анексію Криму і окупацію українських земель на сході країни, здійснює дискримінацію в Криму.

За словами президента, протягом трьох років російські бойовики скоїли багато терористичних атак, жертвами яких були сотні тисяч невинних людей, вимушених покинути свої житла.

П. Порошенко наголосив, що близько 1,7 млн українців є тимчасово переміщеними особами. "Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі, зазнають катувань і переслідувань. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і здійснюються інші злочини, що не може залишатися безкарними", - сказав П. Порошенко.

При цьому він нагадав про численні злочини, які були здійснені терористами проти мирного населення в українських містах Маріуполі, Волновасі, Краматорську і збитий бойовиками літак рейсу МН-17.

Глава держави запевнив, що Україна з початку агресії Росії діяла виключно в рамках міжнародного права.

Згідно з інформацією, цей позов подається у рамках Конвенції з протидії фінансування тероризму. "Це була тривала і копітка робота. Було проведено багато сесій та направлено велику кількість нот", - сказав П. Порошенко.

Друга позиція в позові, за його словами, стосується застосування Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації.

П. Порошенко також зазначив, що тримає на контролі і попередні позови проти Російської Федерації в рамках справ щодо порушення нею міжнародного морського права.

За словами президента, Україна порушує питання про притягнення до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоди рибальства, завдання екологічної шкоди та інші процеси, які зашкодили Україні в анексованому Криму і окупованому Донбасі.