Кабмін розглядає можливість зменшення соцнорми споживання газу до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 р.

Кабінет Міністрів України розглядає можливість зменшення соціальної норми споживання газу до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 році.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Міністерства соціальної політики, міністр соціальної політики Андрій Рева провів зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше, під час якої сторони згадали уточнення параметрів, на яких базується система субсидій для населення. У цьому сегменті заплановані деякі зміни, але остаточні дані будуть виведені в квітні, після завершення опалювального сезону.

у цьому опалювальному сезоні знизилися соціальні норми споживання газу з 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м, але при цьому обговорюється можливість переходу в 2019 році до європейського стандарту - 4 куб. м на 1 кв. м.