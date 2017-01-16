Проект пенсійної реформи передбачає скасування надбавок, заборону поєднувати пенсію і роботу і введення можливості "покупки" стажу

Міністр соціальної політики України Андрій Рева прогнозує, що при проведенні пенсійної реформи, що передбачає скасування надбавок і можливість "покупки" відсутнього для отримання пенсії страхового стажу, дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році.

Як повідомила в понеділок прес-служба Міністерства соціальної політики, зменшення страхового стажу може бути однією з основних складових пенсійної реформи. За словами А. Реви, йдеться про те, щоб встановити цю цифру на рівні 15 років з 1 січня 2018 року, тоді 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

"Цей термін надано, щоб всі молоді почали сплачувати внески, а старші почали організовувати свою страхувально-пенсійну картину з ЄСВ", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, буде надано можливість придбати собі ці 15 років страхового стажу за приблизно 130 тис. грн: 704 грн за кожен місяць 15 років стажу.

Також розглядається можливість на законодавчому рівні передбачити, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно і працювати.

Іншим видом пенсії будуть пенсії з інвалідності. Джерелом виплат цій категорії громадян буде не Пенсійний фонд, а Фонд соціального страхування, який розпочне працювати з квітня 2017 року. З Фонду соціального страхування заплановано фінансувати і пенсії з втраті годувальника.

Пенсії за вислугу років передбачається залишити лише для військовослужбовців. Вислуга залишається постійною - 25 років. Однак єдиний соціальний внесок з їхніми зарплатами сплачуватися у подвійному розмірі, оскільки у військовослужбовців всіх категорій достатньо високий ризик отримати травми, каліцтва. Також ЄСВ сплачуватимуть меншу кількість років.

"За задумом авторів пенсійної реформи, до 60 років пенсію військовослужбовці будуть отримувати з державного бюджету. Після 60-ти - з Пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.

Також передбачається скасування всіх надбавок.

"Якщо цю схему буде затверджено, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, тому що і для президента, і для простого робочого встановлюється однаковий підхід нарахування пенсій. Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співгромадян може бути таким самим, як після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд", - заявив А. Рева.

Законопроект заплановано подати на розгляд Верховної Ради у березні. За словами міністра, законопроект має бути ухвалений у першому читанні, а вступити в силу в липні 2017 року.