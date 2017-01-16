НБУ на аукціоні в понеділок продав $38,7 млн за курсом до 27,7 грн/$1

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в понеділок продав $38,7 млн за курсом до 27,7 грн/$1, що задовольнило 73,4% заявленого попиту, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Згідно з інформацією НБУ, на аукціон були подані заявки на $52,7 млн за курсом від 27,35 грн/$1 до 27,7505 грн/$1. Ціна відсікання була встановлена на рівні 27,7 грн/$1, середньозважений курс аукціону становив 27,718 грн/$1.

За мінімальним курсом аукціону було задоволено 35,7% заявок у загальному обсязі задоволених заявок.