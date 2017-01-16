Порошенко поїде в Давос, але не братиме участі в "українському сніданку" Пінчука

Президент України Петро Порошенко поїде на Всесвітній економічний форум у Давос (Швейцарія), але не братиме участі в "українському сніданку" бізнесмена і мецената Віктора Пінчука, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

"Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участь у сніданку, організованому Віктором Пінчуком він не буде", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року український бізнесмен Віктор Пінчук, який щорічно поводить "український сніданок" у Давосі, у статті для The Wall Street Journal запропонував владі та громадянам України піти на "болісні компроміси" заради завершення конфлікту з РФ. Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, тимчасове вилучення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмова від наміру вступити в НАТО в коротко - і середньостроковій перспективі і погодитися на нейтралітет.

Також він наполягає на позиції, що "Крим не повинен бути перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні на сході на справедливій основі" за одночасного збереження позиції, що Крим – це частина України, і його необхідно повернути.

Крім цього, В. Пінчук запропонував Україні погодитися на проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до повного повернення під свій контроль над цією територією з метою продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з Росії.

Такі пропозиції бізнесмена викликали неоднозначну реакцію в українському суспільстві і спровокували хвилю критики з боку українських політиків, журналістів і громадських діячів.

Керівник комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що В. Пінчук у своїй статті намагався продемонструвати, що бізнес виступає за перезавантаження відносин США з РФ ціною здачі національних інтересів України, і закликала "єврооптимістичну молодь не їхати на "український сніданок" В. Пінчука в Давосі.