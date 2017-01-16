Події

16:32 16.01.2017

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві надалі знижується

За 2-й тиждень січня 2017р зареєстровано 20 тис. 109 хворих на грип та ГРВІ, що на 10% нижче попереднього тижня, а показник захворюваності становив 691,8 і нижча епідемічного порогу на 30,7%, повідомив керівник апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко.

"Зменшення захворюваності спостерігається як серед дорослих, так і серед дітей. Так, дорослих хворих - 8 тис. 624, зниження на 15%, дітей – 11 тис. 485 проти 12 тис. 205, зниження на 6%. У структурі захворюваності діти становлять 57,1%. Серед школярів зареєстровано незначне зростання захворюваності – 4 тис. 180 випадків, що становить 36,4% (за 1 тиждень 3 тис. 972 - 32,5%) від загальної кількості захворілих дітей і 20,8% (за 1 тиждень 17,7%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - сказав В. Бондаренко на брифінгу в понеділок, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, до установ охорони здоров'я міста за 2 тиждень госпіталізовано 417 осіб, з них - 256 дітей.

"Зараз усі навчальні заклади працюють у штатному режимі. Окремо нагадаю, що у разі відсутності понад 20% школярів, керівник навчального закладу має право призупинити навчальний процес, як у навчальному закладі загалом, так і в окремому класі зокрема", - зазначив В. Бондаренко.

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