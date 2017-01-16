НБУ монетизував ще 1,4 млрд грн ОВДП у власності Приватбанку

Національний банк України (НБУ) 12 січня викупив у Приватбанку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,4 млрд грн, випущені Міністерством фінансів для докапіталізації банку після його націоналізації.

Як повідомляється на веб-сайті центробанку, отримані від продажу цінних паперів кошти ПриватБанк направив на формування обов'язкових резервів.

"Тобто, фактично вони залишаються на коррахунку банку в НБУ", - зазначено в повідомленні.