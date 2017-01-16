Події

16:33 16.01.2017

НБУ монетизував ще 1,4 млрд грн ОВДП у власності Приватбанку

Національний банк України (НБУ) 12 січня викупив у Приватбанку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,4 млрд грн, випущені Міністерством фінансів для докапіталізації банку після його націоналізації.

Як повідомляється на веб-сайті центробанку, отримані від продажу цінних паперів кошти ПриватБанк направив на формування обов'язкових резервів.

"Тобто, фактично вони залишаються на коррахунку банку в НБУ", - зазначено в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики продовжують блокувати звільнення заручників

Скайп-конференція щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня

Суд Англії розпочне розгляд позову РФ проти України щодо боргу на $3 млрд у вівторок о 12:30 кв

Голова ОБСЄ Курц 16-17 січня відвідає Україну з робочим візитом

Власники ПК-Банку вирішили ліквідувати фінустанову

ОСТАННЄ

МЗС України найближчим часом передасть до Міжнародного суду позов за порушення Росією конвенцій ООН

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві надалі знижується

Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

Порошенко поїде в Давос, але не братиме участі в "українському сніданку" Пінчука

НБУ на аукціоні в понеділок продав $38,7 млн за курсом до 27,7 грн/$1

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/23422/terminator-hroniki-sary-konnor/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в мукачево
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА