Події

16:36 16.01.2017

МЗС України найближчим часом передасть до Міжнародного суду позов за порушення Росією конвенцій ООН

Позов про порушення Росією двох конвенцій ООН з протидії фінансуванню тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, буде поданий до Міжнародного суду ООН у Гаазі (Нідерланди) у понеділок, 16 січня.

"На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде поданий позов проти РФ до Міжнародного суду ООН", - написала спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в "Твіттері".

Вона уточнила, що позов буде поданий до 16:30 за місцевим часом, тобто о 17.30 по Києву.

М. Беца також наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності на міжнародному рівні за вчинення актів тероризму та дискримінації. "Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча", - висловила переконання дипломат.

Раніше президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією двох конвенцій ООН.

"Сьогодні весь комплекс робіт із досудового процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова передати в Міжнародний суд ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російської Федерації за цими двома конвенціями", - зазначив П. Порошенко під час зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, повідомила прес-служба президента України в понеділок.

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