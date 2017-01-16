Голова ОБСЄ Курц 16-17 січня відвідає Україну з робочим візитом

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz) 16-17 січня відвідає Україну з робочим візитом, зокрема, він проведе зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, у вівторок, 17 січня, відбудеться зустріч двох міністрів, після чого заплановано підхід до преси.

С. Курц на початку січня поточного року здійснив робочий візит до Донецької області.