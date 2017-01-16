Події

17:26 16.01.2017

Скайп-конференція щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня

Скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників відбудеться в середу, 18 січня, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Ірина Геращенко.

"Українська сторона наполягає на негайному розблокування звільнення заручників, ми вказали на ті реалістичні компроміси, запропоновані ще кілька місяців тому, щоб розблокувати процес звільнення. За ініціативою української сторони 18 січня відбудеться скайп-конференція за участю представників ТКГ Л. Кучми і М. Зайдіка. Звільнення заручників має бути розблоковано – така наша вимога", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у понеділок за підсумками засідання гуманітарної підгрупи в Мінську.

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