Бойовики продовжують блокувати звільнення заручників

Процес звільнення заручників залишається заблокованим, представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) досі тримають у в'язниці неповнолітніх, яких звинуватили в диверсії, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Ірина Геращенко.

"Незважаючи на обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО і досі тримає неповнолітніх у в'язниці, це і є ціна слова бойовиків. Незважаючи на заклик лідерів "нормандського формату" і ТКГ звільнити до Нового року заручників, і жест доброї волі з боку української сторони і односторонню передачу 15 осіб, звільнення заручників і далі заблоковано", – написала І. Геращенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

При цьому за її словами, представники ОРДЛО заявили, що жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, доля яких разом з усіма іншими заручниками обговорювалася в Мінську.

"А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення та передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50 заручників.

"Українська сторона наполягає на негайному розблокування звільнення заручників, ми відзначили ті реалістичні компроміси, запропоновані ще кілька місяців тому, щоб розблокувати процес звільнення", – зазначила І. Геращенко.