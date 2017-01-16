Події

17:37 16.01.2017

Представників МКЧХ і далі не пускають до українських заручників - І. Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Ірина Геращенко наголошує, що "інша сторона" тривалий час продовжує блокаду пропозиції української сторони залучити до звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ).

"Усупереч тому, що вже 20 місяців Україна наполягає на залученні Міжнародного комітету Червоного Хреста до звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти, ця авторитетна міжнародна організація (...) не допущена до в'язниці на окупованих територіях і в РФ, їм жодного разу не надали можливості зустрітися з українськими заручниками або передати їм гуманітарний вантаж", – написала вона на своїй сторінці у Facebook у понеділок за підсумками засідання гуманітарної підгрупи в Мінську.

І. Геращенко нагадала, що Україна з перших днів російської агресії на Донбасі активно співпрацює з МКЧХ, надає повну інформацію про списки заручників і зниклих безвісти, допуск до установи пенітенціарної системи, але у відповідь "бачимо повну блокаду з іншого боку".

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