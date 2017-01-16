Події

17:39 16.01.2017

Київ наполягає на пріоритетності розгляду питання відкриття КПВВ на Донбасі, зокрема ОБСЄ

Відкриття контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі – одне з першочергових завдань, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Незважаючи на те, що Україна 31 березня 2016 відкрила КПВВ "Золоте", через деструктивну позицію бойовиків цей пункт досі не працює, що створює серйозні гуманітарні проблеми для мешканців Луганщини по обидва боки лінії зіткнення", - написала вона на своїй сторінці в Facebook у понеділок за підсумками засідання гуманітарної підгрупи в Мінську.

Крім того, І. Геращенко зазначила: "Ми наполягаємо, щоб питання відкриття КПВВ було пріоритетним і було порушено зокрема головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Австрії".

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