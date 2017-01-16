Зайдік має намір зустрінеться з Курцем у Києві

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) Мартін Зайдік має намір зустрітися з головою ОБСЄ, федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем у Києві.

"Як ви знаєте, він (С. Курц – ІФ) вже побував у зоні конфлікту на сході України на початку січня. Головним чином, цікавиться гуманітарними проблемами. А сьогодні він прилітає до Києва на консультації. Потім він відвідає Москву. І тому що я хотів би його побачити у Києві, мені треба терміново полетіти", - сказав М. Зайдік за підсумками засідання ТКГ у понеділок у Мінську.

Як повідомлялося, С. Курц 16-17 січня перебуває в Україні з робочим візитом. Заплановано його зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. С. Курц на початку січня поточного року вже здійснив робочий візит у Донецьку область.