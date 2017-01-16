Події

18:46 16.01.2017

Один український військовий поранений у зоні АТО в понеділок, до 18:00 зафіксовано 17 обстрілів

Один український військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань у понеділок, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як наголошується в повідомленні на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook, загалом з початку доби станом на 18:00 16 січня було зафіксовано 17 обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків на всіх напрямках.

"На маріупольському (напрямку – ІФ) з гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні – ІФ) Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівка, Широкине. На луганському з гранатометів - Новозванівку. На донецькому з гранатометів (були обстріляні – ІФ) Луганське та Миронівське", - інформують у штабі.

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