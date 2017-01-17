Події

09:23 17.01.2017

За минулу добу бойовики 41 раз обстрілювали українські позиції, одного військового поранено

За минулу добу ворог 41 раз відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями видів озброєння по позиціях Збройних сил України, повідомили у вівторок військові.

"Ворог продовжив обстріл наших позицій за всіма напрямками... Одного нашого військового поранило", - заявили в штабі антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку бойовики стріляли з 82 мм мінометів по Павлополю. З гранатометів і стрілецької зброї по: Павлополю, Гнутовому, Мар'їнці, Водяному, Красногорівці і Широкиному.

На Луганському - з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.

На Донецькому - з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.

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