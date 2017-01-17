Ле Пен має намір визнати Крим частиною Росії у разі перемоги на виборах президента Франції

Кандидат у президенти Франції, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у разі своєї перемоги на виборах має намір відновити нормальні відносини з Росією і визнати Крим російським.

"Так, після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Належність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським. Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації волевиявлення народу півострова, не був сприйнятий в міжнародному співтоваристві і ООН", - сказала М. Ле Пен в інтерв'ю, яке публікує у вівторок газета "Известия".

Кандидат у президенти Франції також заявила, що завжди закликала до мирного вирішення українського питання.

"У цій ситуації ЄС чинить негативний вплив, загострюючи напруженість і підтримуючи конфлікт. Для його подолання необхідно, щоб всі гравці сіли за стіл переговорів, а для цього потрібно перестати демонізувати будь-яку зі сторін", - сказала М. Ле Пен.

Крім того, М. Ле Пен назвала "безглуздими" антиросійські санкції.

"Санкції - це досить дурний метод в дипломатії. Усі країни мають виявляти повагу одна до одної, проводити переговори на рівних і приймати компромісні рішення, прийнятні для всіх", - наголосила кандидат у президенти Франції.

"Я має намір надати Франції незалежність від США і НАТО і відновлю нормальні відносини між Францією і Росією, зокрема, шляхом зняття несправедливих і неефективних санкцій. Моя мета полягає в тому, щоб зробити Францію вільною, незалежної і шанованою", - заявила М. Ле Пен.