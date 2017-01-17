Події

09:32 17.01.2017

Зволікання в питанні безвізу з ЄС підриває віру українців в Європу – Порошенко

Президент України Петро Порошенко нагадує, то офіційний Київ виконав усі критерії Євросоюзу і українці мають отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС.

"Завдяки нашим спільним зусиллям у 2016 році вдалося знайти формулу для розблокування ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. У 2017 році ми маємо нарешті вирішити це питання. По-перше, маємо зробити Угоду про асоціацію юридично доконаним фактом. По-друге, українці мають нарешті отримати право здійснювати безвізові поїздки до країн ЄС", - заявив він на зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, повідомляє прес-служба глави держави в понеділок.

При цьому П. Порошенко наголосив, що "і перше, і друге питання вже філігранно відшліфовані, всі зобов'язання виконані, всі критерії досягнуті".

"Далі відкладати - кричуще несправедливо, тому, що українці заплатили високу ціну. І небезпечно, оскількі подальші нічим не аргументовані зволікання підривають віру українців у Європу, чого, власне й домагається Росія".

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