Події

09:36 17.01.2017

Кабмін призначив головою наглядової ради "Укрінформу" Кириленка

Кабінет Міністрів України призначив головою наглядової ради Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка.

Згідно з розпорядженням №1075 від 30 листопада 2016 року, опублікованому в середині січня 2017 року, уряд призначив заступника голови наглядової ради директора департаменту інформації та комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів Дмитра Столярчука.

До складу наглядової ради також зараховану міністра освіти і науки Лілію Гриневич, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра культури Євгена Ніщука та громадських активістів, народних депутатів.

Загалом до складу наглядової ради входять 15 осіб.

У повідомленні, яке додається до розпорядження, зазначається, що оновлення складу наглядової ради сприятиме підвищенню ефективності його роботи з управління майном "Укрінформу" та забезпечення виконання ним своїх статутних завдань.

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