В Україні створять держсистему захисту критичної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розробку концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури та подальшого створення такої системи.

Відповідний указ від 16 січня оприлюднено на сайті глави держави. Він набирає чинності з дня опублікування.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Згідно з рішенням РНБО від 29 грудня 2016 року, Кабінету Міністрів передбачено у 2-місячний строк розробити за участю Національного інституту стратегічних досліджень та схвалити концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури та план заходів з її реалізації, а також у 2-місячний строк після схвалення цієї концепції розробити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку України і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради проект закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист".

Такий законопроект має передбачити врегулювання питань створення державної системи захисту критичної інфраструктури, визначення органу, відповідального за координацію діяльності із захисту критичної інфраструктури в мирний час та в умовах особливого періоду; визначення функцій, повноважень і відповідальності центральних органів виконавчої влади та інших органів у сфері захисту критичної інфраструктури, а також прав, обов'язків та відповідальності власників і операторів об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, йдеться про запровадження єдиної методології проведення оцінки загроз критичної інфраструктури та реагування на них, зокрема, щодо аварій та технічних збоїв, небезпечних природних явищ, злочинних дій; встановлення критеріїв і методології зарахування об'єктів інфраструктури до критичної інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації; засад державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення, а також міжнародного співробітництва у сфері захисту критичної інфраструктури.

Згідно з рішенням РНБО, СБУ має в 3-місячний термін вжити заходів щодо вдосконалення контррозвідувального забезпечення та захисту критичної інфраструктури.