Порошенко у Давосі виступить з промовою на сесії "Рух на схід: посилення європейського сусідства"

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Швейцарії 17-20 січня братиме участь в 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час роботи форуму глава української держави має намір виступити з промовою на сесії "Рух на схід: посилення європейського сусідства", взяти участь у засіданні світових економічних лідерів "Чутливе і відповідальне лідерство у багатополярному світі" та дебатах "Новий договір для Європи".

Крім того, на форумі в Давосі П. Порошенко має намір провести низку двосторонніх зустрічей з главами держав і урядів, керівників міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній і світовими інвесторами.

Як повідомлялося, прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко заявив раніше, що П. Порошенко не має наміру брати участь в "українському сніданку" бізнесмена і мецената Віктора Пінчука, який той також організовує у Давосі.