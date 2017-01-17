Нацрада з телерадіомовлення запевнила Freedom House, що в питанні телеканалу "Дождь" діяв у рамках українських законів і міжнародних норм

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у відповідь на заяву віце-президента "Freedom House" за міжнародними програмами Роберта Германа щодо телеканалу "Дождь" заявляє, що цей телеканал вилучено з переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавство України.

"Телеканал "Дождь" було внесено до цього переліку, проте служба Національної ради, які постійно проводять моніторинг як іноземних, так і вітчизняних мовників, виявили невідповідність програмного наповнення каналу українському законодавству. Було зафіксовано розповсюдження комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев'ятої статті 13 закону України "Про рекламу", - йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

Неодноразово також фіксувалося поширення в програмах телеканалу "Дождь" інформації, що не відповідає вимогам частини другої статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення" ("не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їхньої пропаганди") та частини першої статті 28 закону України "Про інформацію" ("інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини").

Регуляторний орган двічі звертався до керівництва компанії з листами, повідомивши про необхідність усунення порушень трансляції комерційної реклами (19 лютого і 10 травня 2016 року). Спочатку компанія відповіла, що вирішує проблему, а 2 серпня повідомила, що вже вирішила. Однак подальший моніторинг програм цього іноземного мовника підтвердив, що порушення тривають.

Крім того, в сюжетах програм телеканалу "Дощ" неодноразово транслювалася інформація, яка свідчить про невизнання державних кордонів і посягання на територіальну цілісність України, зокрема в ефірі та на сайті мовника демонструвалася карта, де Крим позначається як частина території Російської Федерації.

"Це рішення українського регулятора є правомірним як з правової, так і з моральної точки зору. (...) Приймаючи рішення про телеканал "Дождь", Національна рада керувався також статтею 28 Європейської конвенції про транскордонне телебачення, де, зокрема, зазначається, що жодне з положень Конвенції не заважає сторонам підписання застосовувати суворіші й детальніші правила порівняно з тими, які передбачені в документі", - наголошується в повідомленні Нацради.

Регулятор також звернув увагу Р. Германа на те, що цей телеканал вилучено з кабельних мереж Російської Федерації. "Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні і забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливості отримання альтернативних точок зору на суспільні події", - зазначили в Нацраді.

Як повідомлялося, 12 січня Нацрада з телебачення і радіомовлення зобов'язала провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

Р. Герман вважає, що заборона телеканалу "Дощ" позбавляє українців доступу до незалежного висвітлення подій в Росії і обмежує вибір точки зору.